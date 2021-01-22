ЦБ сообщил о новой схеме телефонного мошенничества

Банк России предупредил россиян о новом способе телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются клиентам банков сотрудниками МВД и сообщают, что против них заведено уголовное дело по запросу ЦБ. Мошенники таким образом пытаются получить персональные данные, данные платежных карт, информацию об операциях по картам и другую информацию для хищения денег.

Банк России отметил, что не подает заявления по операциям в правоохранительные органы без согласия клиентов банков. «Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник»,— говорится в сообщении ЦБ.

«Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник»,— напомнил ЦБ.

По данным BrandMonitor, в 2020 году мошенники дистанционно похитили у россиян 150 млрд руб. Более половины похищенных средств приходится на доходы псевдобанковских сотрудников.

Подробнее об исследовании — в материале “Ъ” «Не пойман — не разговор».