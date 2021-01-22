В Калмыкии мужчине назначили четыре года тюрьмы за удержание на цепи ребенка

Сарпинский районный суд Калмыкии вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Он признан виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

По версии следствия, 21 августа 2020 года мужчина в качестве наказания за плохое поведение привязал одиннадцатилетнего племянника своей сожительницы цепью к деревянному подлокотнику дивана. После этого он якобы вывел ребенка во двор дома и приковал его к металлическому столбу.

Суд с учетом мнения гособвинителя и неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай