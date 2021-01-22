В Саратове экстремист приговорен к году условного лишения свободы

Житель Заводского района Саратова приговорен к году лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев за призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Мужчина через интернет распространял экстремистские материалы в целях разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. На сайтах информационных изданий к статьям по теме возможного строительства новой мечети в Саратове он, с использованием различных псевдонимов, размещал комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении приверженцев ислама, представителей кавказской и азиатской национальностей.

Марина Ковалева