ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Башкирии

В Башкирии задержан житель, который готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В его средствах связи нашли переписку с представителем запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам», который находится за границей.

«ФСБ предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов»,— говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).

Из тайника изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты самодельного взрывного устройство. Личность задержанного не уточняется.