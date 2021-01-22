В отношении руководства ООО «ЖКС» возбуждено уголовное дело из-за долга в 215 млн рублей

Должностные лица ООО «ЖКС» стали фигурантами уголовного дела. Им инкриминируется причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Дело возбудило следственное управление УМВД России по Самаре. Об этом сообщает самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

«Задолженность ООО “ЖКС” за полученное тепло перед энергетиками составляет 215 млн руб. По версии следствия, эти финансовые средства, предназначенные к оплате ПАО “Т Плюс” за поставленные энергоресурсы, могли быть похищены менеджментом обслуживающей организации»,– говорится в сообщении.

Санкции указанной статьи УК РФ предусматривают реальное лишение свободы либо крупный штраф. Всего же управляющие компании и ТСЖ Самарской области задолжали за тепло в общей сложности 4,2 млрд руб.

Георгий Портнов