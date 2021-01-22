Пожар произошел на складе на улице Пойма в Ижевске

Утром 22 января в Ижевске произошел пожар в складском помещении на ул. Пойма. В нем находились пять газовых баллонов, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Так, был объявлен повышенный ранг вызова 1-БИС. Для мониторинга обстановки привлекли беспилотные системы. Звенья газодымозащитной службы смогли эвакуировать баллоны из здания, три из которых были углекислородными, еще два — с пропаном и кислородом.

Специалисты смогли локализовать пожар в 09:31. Пострадавших и погибших нет. На месте работают девять единиц техники и 25 человек личного состава МЧС.