Сети Ollis и «Две палочки» могут закрыться в Петербурге

В Петербурге в ближайшее время могут прекратить существование сеть пиццерий Ollis и ресторанный бренд «Две палочки». Их нынешний владелец — компания «2 Берега» — расторгает договоры с франчайзи и закрывает точки. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Фонтанка.ру».

Если весной 2020 года в Петербурге работало 15 пиццерий и служба доставки Ollis, то к январю 2021 года их осталось только две — на Кронверкском проспекте и улице Бутлерова. До таких же величин уменьшилась и сеть «Две Палочки»: в настоящий момент в полном объеме функционируют лишь две точки — флагманские рестораны на Невском и Московском проспектах.

Как сообщил интернет-изданию один из бывших партнеров сети Ollis, окончательно судьба проекта решится на совете директоров в конце января.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что один из крупнейших петербургских сервисов доставки готовой еды «2 Берега» приобрел компанию Ollis весной 2020 года. Сеть «Две Палочки», в свою очередь, перешла под управление «2 Берега» в середине 2019 года.