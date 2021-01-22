В Удмуртии задержали группу наркоторговцев из 14 человек

Сотрудники УНК МВД по Удмуртии пресекли деятельность преступного сообщества из 14 жителей Удмуртии, Кировской, Нижегородской и Калининградской областей. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков, также установлена причастность четырех фигурантов к легализации более 1 млн руб., сообщает пресс-служба министерства.

По версии следствия, молодые люди и девушки в возрасте от 19 до 35 лет в течение нескольких месяцев занимались сбытом наркотиков через интернет путем оборудования тайников в лесополосах Удмуртии и соседних регионов. При этом они не были лично знакомы друг с другом и общались через сеть.

В ходе обысков в местах проживания подозреваемых и их личном досмотре полицейские изъяли более 700 граммов различных наркотиков. В настоящее время четверо подозреваемых находятся под домашним арестом, остальные помещены в изолятор. По всем фактам хранения и покушения на сбыт наркотиков возбуждены уголовные дела. Кроме того, возбуждено дело по ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе).