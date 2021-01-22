В Пермском крае снизилась задолженность населения за газ

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», сумма задолженности жителей региона в прошлом году снизилась, составив на 1 января 2021 года 91,4 млн руб. За четвертый квартал 2020 года долги абонентов перед «Газпром межрегионгаз Пермь» уменьшились на 18,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На снижение задолженности повлияла активная работа по повышению платежной дисциплины, которую проводил «Газпром межрегионгаз Пермь». Должникам регулярно направлялись претензии по почте, рассылались SMS-сообщения. Производился автодозвон, а также личное общение по телефону специалистов абонентской службы с должниками. Компания регулярно информировала потребителей о необходимости своевременных платежей через СМИ, социальные сети, с помощью объявлений на квитанциях по оплате газа.

С момента введения в Пермском крае ограничений, связанных с распространением COVID-19, компания продолжала развивать онлайн-сервисы. Для оперативной связи с потребителями абонентская служба ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» запустила чат-боты в мессенджерах и «ВКонтакте». Чат-бот позволяет абоненту передать показания приборов учета газа, проверить текущий баланс лицевого счета, перейти к оплате газа онлайн и получить справочную информацию.

«В связи с ограничениями, вызванными пандемией, наши абонентские пункты были закрыты для очного приема посетителей. Тем не менее мы выполняли все свои обязательства перед жителями, и нам удалось добиться снижения задолженности по итогам года», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов.