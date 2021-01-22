140 домов в Ижевске остались без тепла из-за повреждения на сетях

140 зданий части микрорайонов по улицам Союзной, Молодежной и проспекта Калашникова в Ижевске попали под ограничение теплоснабжения из-за повреждения на теплосети. Оно произошло в районе дома №101 на по ул. Союзной, сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем» (УКС).

Отметим, что в настоящее время на объекте ведутся работы. Ремонт теплотрассы планируют завершить до 18:00 22 января. Кроме того, УКС планирует произвести переключение, после которого под ограничением подачи тепла останутся только 53 здания, в том числе 47 домов и шесть социальных объектов.