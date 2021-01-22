На Кубани на дистанционный формат обучения переведены более 350 школьников

В Краснодарском крае из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией переведены на обучение дома с применением дистанционных технологий более 350 школьников. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего закрыты 12 классов в 12 школах Краснодара, Сочи, а также Туапсинского, Новокубанского, Курганинского и Кущевского районов. По информации министерства образования, науки и молодежной политики края, из-за выявленных случаев коронавируса закрыты десять групп в пяти детских садах Геленджика, Краснодара, Кореновского, Темрюкского и Приморско-Ахтарского районов. Всего домой отпущены 182 воспитанника. Кроме того, в Анапском сельскохозяйственном техникуме закрыта одна группа, в которой обучается 12 студентов.

Также для профилактики распространения коронавирусной инфекции около 60 тыс. студентов 45 вузов обучаются по смешанной форме. В их числе студенты колледжей и техникумов при высших учебных заведениях. В 17 вузах более 18 тыс. человек переведены на дистанционное обучение.

Сочинский государственный университет и Анапский филиал Московского педагогического госуниверситета полностью находятся на дистанционном формате обучения.

Дмитрий Михеенко