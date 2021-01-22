Алтайский геофизический завод выкупил имущество обанкроченного барнаульского радиозавода

Активы банкротящегося АО «Барнаульский радиозавод» (входит в структуру «Ростеха») были проданы в ходе торгов Алтайскому геофизическому заводу, который специализируется на выпуске гражданской продукции и спецназначения. Производственный корпус площадью 7,7 тыс. кв м., различные объекты инженерной инфраструктуры, право аренды земельного участка 11,6 тыс. кв м, оборудование и технику приобрел Алтайский геофизический завод.

Цена продажи составила 32,3 млн руб. при начальной стоимости лота — 53,6 млн руб., следует из данных торгов.

Барнаульский радиозавод был образован в 1943 году для производства танковых радиостанций. В последние годы завод занимался выпуском телевизионной и радиопередающей аппаратуры. Признан банкротом в марте 2020 года.

Оксана Павлова