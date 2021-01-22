Виновнику ДТП запретили определенные действия

Как стало известно “Ъ”, следователи столичной полиции не стали приглашать в суд близких погибшего в ДТП Ивана Булычева — брата известной российской гимнастки и модели Натальи Булычевой. На заседании было удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения для предполагаемого виновника аварии Дениса Журавлева в виде запрета определенных действий. Хотя за два часа до заседания отец погибшего официально был признан потерпевшим. Наталья Булычева собирается внимательно следить за ходом расследования, чтобы виновный не смог уйти от наказания.

Трагическое ДТП, в котором погиб старший брат Натальи Булычевой Иван, произошло еще во время новогодних каникул в ночь с 8 на 9 января на Красноказарменной улице, однако известно о нем стало только на днях. О нем сообщила в соцсетях сама топ-модель. Несколько лет назад призер множества различных первенств закончила профессиональную спортивную карьеру в ранге мастера спорта международного класса, уйдя в модельный бизнес.

Как пояснил “Ъ” адвокат потерпевшей стороны Петр Хархорин, 28-летний молодой человек погиб на трамвайной остановке примерно в 23:57. На Красноказарменной улице трамвайные пути проходят по центру проезжей части. Места остановок отмечены специальными дорожными знаками, а на дорогу в этом месте нанесены желтые полосы. Как отметил господин Хархорин, он осматривал позже место трагедии и, по его словам, там хорошая видимость и освещенность даже в ночное время. По предварительным данным, Иван Булычев вышел с передней площадки трамвая и начал переходить дорогу вместе с двумя другими попутчиками — супружеской парой, вышедшей из задней двери. На проезжей части в этот момент притормозила, пропуская пешеходов автомашина.

Однако водитель Skoda Octavia, мчавшейся по соседней полосе вдоль тротуара, не стал останавливаться.

Брат известной гимнастки среагировать на опасность не успел. Другой мужчина сильно толкнул свою жену в сторону и попытался отпрыгнуть сам. В результате супруги получили травмы, в том числе и головы, но остались живы. Между тем Иван Булычев скончался через несколько минут. Сама Наталья Булычева в этот момент находилась в самолете, направляясь в очередную рабочую поездку. Между тем когда родители Ивана и Натальи прибыли на место трагедии, погибший уже лежал в черном мешке.

Как говорит Наталья Булычева, следователь почти сразу сообщил потрясенным супругам, что за рулем находился «парень чуть младше их сына», явно пытаясь смягчить его вину. Уже на следующий день тот же сотрудник полиции позвонил, как утверждает топ-модель, ее отцу и поинтересовался, может ли дать его номер телефона адвокату — родственнику виновника ДТП, чтобы тот мог переговорить об извинениях, компенсациях и т. д.

«Папа сразу сказал, что он ни о чем разговаривать не будет, а преступник должен понести наказание»,— сообщила “Ъ” Наталья Булычева.

Петр Хархорин отметил, что в соответствии с адвокатской этикой он не намерен раскрывать никакие детали расследования, заверив лишь, что «немедленно отреагирует», если заметит подозрительные факты. Между тем сестра погибшего уже «насторожена» некоторыми поступками следствия. По ее словам, почти сразу следствие сообщило, что по результатам «продувки» в момент смертельного наезда водитель Skoda — некий 27-летний Денис Журавлев был трезв, а результаты теста на наркотики не готовы. Кроме того, у семьи Ивана Булычева есть данные — в злополучный день управлявший иномаркой парень успел «заработать» ранее два штрафа за превышение скорости, а скорость машины в момент ДТП составляла порядка 90 км/ч.

В отношении молодого человека УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило уголовное дело за нарушение правил эксплуатации транспортного средства или нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 263 УК РФ), по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как удалось выяснить “Ъ”, еще 11 января следователи обратились в Кузьминский райсуд с ходатайством об избрании для Дениса Журавлева меры пресечения в виде запрета определенных действий, которое было удовлетворено судьей Юлией Фроловой.

Однако об этом как Наталья Булычева, так и ее адвокат узнали от корреспондента “Ъ”. По их словам, никто их на заседание не приглашал, хотя они не только имели право там присутствовать, но и высказывать свое мнение. Более того, именно утром 11 января, за несколько часов до начала слушаний в суде отец Ивана приезжал к следователю и был официально признан потерпевшим. На данный момент адвокат даже не обладает информацией, предъявлено ли обвинение Денису Журавлеву. А Наталья Булычева так и не смогла узнать, кем является предполагаемый виновник смерти ее брата.

«Официальных данных у нас нет, а поиски в интернете ничего не дали, так как это слишком распространенная фамилия»,— пояснила она, что есть лишь несколько ничем не подтвержденных совпадений. Между тем, по ее словам, следователь якобы отговаривал ее отца заключать соглашение с адвокатом, заверяя, что его коллегами и так делается все возможное. Кроме того, девушке непонятно, почему следствие не назначило полную автотехническую экспертизу Skoda, а ограничилось поручением изучить исправность рулевого управления и тормозной системы.

Интересно также, что как показалось госпоже Булычевой, 18 января, когда она приехала в УМВД в сопровождении адвоката, полицейским это якобы не понравилось. Сам визит был связан с тем, что в виду состояния отца, крайне тяжело переживающего гибель сына, девушка потребовала признать потерпевшей и ее и написала заявление, чтобы следователь обращался в случае необходимости именно к ней. Она поясняет, что отлично понимает — это отнимет много времени и сил, а потому часть ее рабочих поездок, показов и т. д. может оказаться под угрозой срыва, но не считает это важным, так как намерена сделать все возможное, чтобы дело не удалось замять и дать виновному уйти от ответственности.

«Мы были с братом очень близки, это был самый добрый человек на свете, любой из наших друзей может назвать его ангелом»,— со слезами говорит Наталья Булычева.

По ее словам, Иван закончил МГСУ по специальности «инженер водоотведения», учился в аспирантуре и работал по специальности, занимаясь проектированием прокладки труб. Как говорит модель, брат был очень разносторонним человеком, увлекаясь совершенно противоположными вещами — от единоборств до танцев. При этом он был чуть ли не помешан на благоустройстве города, мечтал сделать Москву лучше, заставлял родных тщательно сортировать мусор и вывозить вредные отходы чуть ли не за десятки километров. В жизни он был крайне скромным, ездил на трамвае, а в последний вечер возвращался с интеллектуальной викторины в квартиру, которую снял неподалеку от работы.

Сергей Сергеев