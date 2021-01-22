Следователи займутся норовирусной инфекцией В Тольятти расследуют уголовное дело об отравлении в школьной столовой

Возбуждено уголовное дело об отравлении норовирусной инфекцией в столовой школы № 75 в Тольятти. Жертвами отравления стали 32 человека, из которых 24 — это учащиеся, еще восемь — работники пищеблока. Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В прокуратуре региона отмечают, что некачественные услуги оказывали школа и комбинат питания, который снабжал учреждение пищей. Организатором питания в школе № 75 является ЗАО КШП «Дружба».

Возбуждено уголовное дело по факту групповой заболеваемости кишечной инфекцией в школе № 75 в Тольятти. Преступление, о котором идет речь, квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Некачественные услуги оказывали учебное заведение и комбинат питания, который снабжал учреждение пищей, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«По предварительным данным, в период с 11 по 13 января 2021 года учащиеся МБУ „Школа № 75 имени И.А.Красюка“ (корпус № 1) города Тольятти в количестве 24 человек и 8 работников пищеблока отравились норовирусной инфекцией в школьной столовой»,— говорится в сообщении СУ СК РФ по Самарской области.

Норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция. Она характеризуется расстройством системы пищеварения.

В настоящее время отравившиеся лечатся амбулаторно. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Деятельность корпуса школы № 1 приостановлена — школьники учатся дистанционно.

Организатором питания в школе № 75 является ЗАО Комбинат школьного питания (КШП) «Дружба». Руководителем организации является Татьяна Солоднева. Связаться с ней не удалось — по номеру телефона КШП на звонки не отвечали.

КШП «Дружба» — крупное предприятие, основанное в 1979 году, находится в Тольятти. Комбинат объединяет 61 предприятие на 37000 тыс. посадочных мест. Предприятие обслуживает 54 учебных заведения (30900 мест), а также столовые завода ЗАО «Джи-Эм ­АвтоВАЗ».

В частности, школа № 75 заключила контракт с «Дружбой» на организацию питания детей на текущий год. Цена договора составила 10,56 млн руб. Согласно техзаданию, компания должна предоставлять пятиразовое питание. Всего КШП должен накормить 61 ребенка до трех лет и 233 — от трех до ­­семи лет.

В требованиях указано, что приготовление горячего питания должно производиться на пищеблоке школы. Поставка замороженных порций считается нарушением условий контракта.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев отмечает, что следствию предстоит выяснить причинно-следственную связь между конкретным действием или бездействием персонала столовой, не обеспечивших надлежащую безопасность продуктов и наступившим пищевым отравлением людей. По словам эксперта, это возможно сделать на основе экспертизы оставшейся продукции, показания свидетелей, записей видео­камер и т.д.

«Такое отравление детей может быть связано с употреблением термически не обработанной пищи (молочные продукты, свежие овощи, зелень), приготовленной немытыми руками, а также при использовании некипяченой воды из-под крана, реже из плохо обработанных кулеров. Такой норовирус легче всего передается при низкой температуре и высокой влажности. В любом случае он не взялся ниоткуда, и отравление, скорее всего, стало следствием нарушения технологии пищевой безопасности»,— рассуждает Иван Соловьев.

Ани Айвазян