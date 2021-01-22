Прихожане потеряли контроль

В селе Алкино-2 разгорелся скандал из-за продажи здания бывшего контрольно-пропускного пункта, обанкротившегося АО «487 Центральный авторемонтный завод», в котором на протяжении 15 лет располагается храм преподобного Моисея Уфимского. В селе около 2 тыс. православных прихожан, и другого места для богослужений у них нет. Покупателем здания в конце ноября прошлого года за 38,8 тыс. руб. стал уфимец Денис Латыпов, который планирует использовать его в коммерческих целях. В ситуацию вмешались власти республики, которые намерены сохранить храм.

В селе Алкино-2 (Чишминский район, около 20 км от Уфы) разгорелся скандал из-за продажи здания действующего храма преподобного Моисея Уфимского, оборудованного в помещении бывшего контрольно-пропускного пункта, принадлежащего обанкротившемуся АО «487 Центральный авторемонтный завод». В конце ноября прошлого года конкурсный управляющий завода Татьяна Тимофеева продала здание КПП на торгах путем публичного предложения единственному участнику — 29-летнему жителю Уфы Денису Латыпову, который предложил за объект 38,8 тыс. руб. при начальной цене 162,7 тыс. руб. Ранее одноэтажное здание площадью 57 кв. м, расположенное на въезде в село, трижды выставлялось на продажу, но желающих его приобрести не нашлось. В первый раз стоимость объекта составляла 651 тыс. руб.

АО «487 Центральный авторемонтный завод», принадлежащее Минобороны России, было признано банкротом в 2018 году. В отношении предприятия открыто конкурсное производство. Сумма требований его кредиторов составляет около 800 млн руб.

Здание недействующего контрольно-пропускного пункта бывшее руководство завода передало в безвозмездное пользование местному православному приходу в 2005 году. Настоятель храма преподобного Моисея Уфимского Рафаэль Королев сообщил „Ъ“, что прихожане отремонтировали здание за свой счет. Сумму вложений в ремонт он оценил от 500 тыс. до 1 млн руб.

Настоятель отметил, что никто из прихожан и священнослужителей не знал о торгах по продаже имущества завода. «Мы не думали, что здание выставят на торги у нас за спиной,— отметил он.— Кроме того, в администрации сельского поселения нас заверили, что желающих купить церковь не будет». Он также сообщил, что предлагал Денису Латыпову выкупить здание за 190 тыс. руб., но тот отказался.

Храм преподобного Моисея Уфимского — единственный в Алкино-2. Несколько лет назад в селе началось строительство новой церкви, однако два года назад проект был заморожен на этапе фундамента из-за нехватки финансов. Другой ближайший храм находится в 30 км, в поселке Чишмы.

Денис Латыпов, который работает на стройке в Уфе, сообщил „Ъ“, что бывшее здание КПП планирует использовать в коммерческих целях. Для каких — еще не решил, отметил он. «Меня не смущает наличие храма. Я человек неверующий»,— заявил господин Латыпов. Покупку он объяснил низкой ценой лота. Сдавать здание в аренду он пока не планирует и намерен подождать, пока «уляжется шумиха».

По словам главы Лесного сельсовета, к которому относится Алкино-2, Рината Кульбаева, администрация и конкурсный управляющий завода надеялись, что желающих купить спорное здание не найдется. «Оно неликвидное, для коммерции непригодно. Воды нет, канализации нет, проведено только электричество. Содержать его затратно»,— рассказал Ринат Кульбаев. Он рассчитывал, что в случае отсутствия заявок на торгах конкурсный управляющий, в соответствии с законодательством, передал бы помещение бывшего КПП в собственность муниципалитету, а тот, в свою очередь, приходу. «Денис Латыпов должен понимать, что в Алкино-2 работать ему люди не дадут. В селе живут 5360 человек. Пожилое население верит в Бога. Плюс воинская часть — верующие солдаты ходят в церковь по выходным. Получается, больше 2 тыс. человек прихожан»,— сообщил глава.

Сделка по покупке здания, по его словам, еще не оформлена, а конкурсный управляющий попытается оформление документов «немного заморозить».

Татьяна Тимофеев вчера от комментариев отказалась.

По данным „Ъ“, для решения скандального вопроса с Денисом Латыповым вчера вечером встретился руководитель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Азат Фаттахов. «Мы провели переговоры со всеми сторонами, храм, как был, так и останется в юрисдикции религиозной организации и будет оформлен в надлежащем порядке»,— сообщил господин Фаттахов, не вдаваясь в детали. Господин Латыпов подтвердил „Ъ“ факт встречи, но отметил, что конкретная стоимость продажи здания не определена.

Влада Шипилова