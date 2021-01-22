Не сойдет срок

Краевые власти достигли предварительных договоренностей с председателем заксобрания Пермского края Валерием Сухих о сохранении его полномочий в новом созыве. Если политику удастся избраться, то он может установить рекорд по времени пребывания в должности председателя краевого парламента — три созыва. Эксперты считают сохранение господина Сухих на посту спикера вероятным и отмечают, что его профессиональные навыки были востребованы в команде не только действующего, но и предыдущих руководителей региона. Однако по кандидатам на другие руководящие должности в парламенте, по оценкам экспертов, сохраняется интрига.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, председатель краевого законодательного собрания договорился с краевыми властями о сохранении на должности спикера в новом созыве краевого парламента. Однако для этого политику необходимо переизбраться в заксобрание в 2021 году.

Собеседник, близкий к краевому руководству, подтвердил информацию о договоренностях со спикером. «Валерий Сухих пользуется доверием губернатора»,— отметил источник.

Валерий Сухих избран в третий созыв Законодательного собрания Пермского края в 2016 году по одномандатному округу №23 (Осинский городской округ, Бардымский и Еловский муниципальные округа, а также часть Чайковского городского округа). В том же году большинство депутатов выбрали политика спикером. Полномочия действующего созыва краевого парламента истекают осенью.

Ранее Валерий Сухих возглавлял второй созыв заксобрания Пермского края, руководил администрацией губернатора, краевым правительством, возглавлял предприятие «Перм­фармация», был спикером Пермской гордумы. Отметим, что карьера политика развивалась при пяти руководителях региона: главе Пермской области Юрии Трутневе, губернаторах Пермского края Олеге Чиркунове, Викторе Басаргине, Максиме Решетникове и Дмитрии Махонине. При этом в команде каждого руководителя Валерий Сухих занимал значимые руководящие должности.

Отметим, что в случае переизбрания Валерий Сухих поставит рекорд по пребыванию во главе краевого парламента в новейшей истории Прикамья. До него дольше всех на этой должности был председатель заксобраний Пермской области и Пермского края Николай Девяткин. Он руководил региональным парламентом с 2000 по 2011 год.

Политтехнолог Алексей Чусовитин считает, что Валерий Сухих имеет высокие шансы сохранить пост председателя в парламенте. «Округ у него хороший. Валерий Сухих работает там, активно задействует ресурсы, поэтому не вижу проблем с переизбранием в новый созыв»,— отмечает господин Чусовитин.

«Законодательное собрание сейчас работоспособно и лояльно действующему руководству региона. Но после формирования действующего созыва в 2016 году парламент был несколько дисбалансирован из-за политических конфликтов в регионе. Валерию Сухих, проявившему дипломатические и управленческие качества, удалось ситуацию стабилизировать и погасить конфликты. Поэтому, полагаю, вопрос о смене председателя в новом созыве краевыми властями даже не обсуждался»,— добавляет политтехнолог.

«Валерий Александрович демонстрирует мастерство политического выживания»,— соглашается политический консультант Людмила Ознобишина. «Организация работы законодательного органа власти, впрочем, как и его роль, не вызывает вопросов и не создает проблем краевому руководству. Конечно, насколько обновится состав депутатов, покажут результаты выборов, но кардинально расстановка сил вряд ли изменится»,— отмечает Людмила Ознобишина и добавляет, что, несмотря на отсутствие интриги с будущим председателем, обновление может коснуться и других значимых должностей в краевом парламенте: «Интрига не в том, кто займет кресло спикера, а в кандидатах на место его заместителей, руководителей фракций и комитетов».

Константин Кадочников