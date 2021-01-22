На месторождении откопали долги

Имущество краснодарского ОАО «НПО "Промавтоматика"» выставлено на торги за 949,4 млн руб. Об этом в ЕФРСБ сообщает арбитражный управляющий банкрота. За 294 млн руб. продается 3,3 тыс. наименований товаро-материальных ценностей для создания систем автоматизации и связи на объектах Ванкорского нефтегазового месторождения (Красноярский край, разрабатывает НК «Роснефть»). Остальные лоты — дебиторская задолженность компании (самый крупный дебитор — НПО «Промавтоматика» с задолженностью 251,6 млн руб.). Также отдельным лотом на аукцион выставлен автомобиль Mitsubishi Lancer 2.0 за 277 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «НПО "Промавтоматика"» зарегистрировано в 2002 году в Краснодаре, основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставной капитал компании составляет 15,4 млн руб. Акционерами компании являются Александр Липко (48,59% доли в УК), Алексей Ушенин и Илья Коновалов (по 15,30%). В 2019 году чистый убыток компании составил 25,4 млн руб., кредиторская задолженность — 1,5 млн руб., дебиторская — 718 тыс. руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, в октябре 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении предприятия конкурсное производство по иску ООО «Сервис-интегратор» (Москва). Банкротом компания была признана в июне 2016 года. В реестр требований кредиторов на тот момент входили требования на сумму 2,26 млрд руб., а активы компании оценивались в 1,64 млрд руб.

В 2017 году конкурсный управляющий Виталий Волков «Промавтоматики» подал исковое требование, в котором просил привлечь к субсидиарной ответственности бывших гендиректоров фирмы Александра Орлова и Александра Липко.

Управляющий указал, что Александр Липко не передал документацию компании, что, по мнению господина Волкова, препятствует ведению конкурсного производства. Кроме того, управляющего смутил иск о признании недействительными 10 сделок с участием «Промавтоматики» на сумму 1,12 млрд руб. Самые крупные из них — цепочки сделок с ОАО «Башнефть-Полюс», ПАО «Сбербанк» на общую сумму 278 млн руб. и сделки зачета с АО «Ванкорнефть» на сумму 551 млн руб. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 сентября 2019 года в привлечении к ответственности было отказано. «Не представлено надлежащих доказательств наличия обязательных условий, при которых возможно привлечение лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника»,— говорится в решении суда.

Аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отмечает, что на конец 2020 года на балансе у компании значилось ценных активов на сумму около 1,6 млрд руб. Из них порядка 800 млн руб. — это дебиторская задолженность, еще 600 млн руб. запасов (частично изготовленное оборудование и его комплектующие) и 200 млн руб. оборотных средств. «То есть на продажу было выставлено действительно самое ценное, что есть у компании. В частности, системы для Ванкорского месторождения, самого крупного в Восточной Сибири, могут заинтересовать нефтяные и нефтесервисные компании из разных частей России. Дебиторская задолженность и вообще права требований — это гораздо менее ликвидный актив. Во многом успех их продажи зависит от того, какие компании сформировали долг перед "Промавтоматикой". Но поскольку тут имеет место цепочка сомнительных сделок, которые были оспорены в суде, то, вероятно, это весьма проблемные долги»,— считает аналитик.

Генеральный директор Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров согласен, что стоимость продажи активов будет существенно ниже первоначальной, в том числе, в связи с оспариванием в судах целого ряда сделок, поэтому требования кредиторов не будут удовлетворены в полном объеме.

Елена Рыжкова