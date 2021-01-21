Суд обязал краевой минздрав обеспечить ребенка-инвалида лекарством за 30 млн рублей

Прокуратура Пермского края проверила обращение матери ребенка-инвалида о законности действий регионального минздрава в связи с отказом в обеспечении ее ребенка лекарственным препаратом.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, что сын заявительницы, имеющий тяжелое заболевание, по медицинским показаниям пожизненно нуждается в дорогостоящем лекарственном препарате «Карбаглу» (стоимость годового курса — более 30 млн руб.). Женщина обратилась в краевое министерство здравоохранения с заявлением о предоставлении помощи в приобретении лекарства. Однако в минздраве ей отказали, мотивировав свое решение тем, что препарат не зарегистрирован на территории РФ и не входит в перечень жизненно важных лекарственных средств. Тогда мать ребенка обратилась в прокуратуру.

Прокуратура направила в Ленинский районный суд исковое заявление о возложении на краевой минздрав обязанности обеспечить ребенка лекарством. Суд удовлетворил требования прокурора края в полном объеме, решение суда обращено к немедленному исполнению. В ближайшее время препарат будет закуплен в необходимом количестве и передан пациенту.