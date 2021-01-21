Вторая волна коронавируса не помешала росту рынка автомобильных грузоперевозок

Рынок автомобильных грузоперевозок по итогам 2020 года вырос почти на 10% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на обрушение во время весеннего локдауна в апреле—мае, сообщает Биржа грузоперевозок ATI.SU (агрегатор с 250 тыс. клиентов и 130 тыс. тонн грузов в сутки). По данным площадки, восстановление началось в июле. При этом, отмечает компания, явная положительная динамика наблюдалась на протяжении всей второй половины года и на эту тенденцию почти не повлияли ни вторая волна коронавируса, ни введенные осенью ограничения.

Количество сделок по перевозке грузов выросло по сравнению с 2019 годом на 9,4%, отмечает площадка, причем наиболее активный рост наблюдался в последнем квартале года. Особенно интенсивно росли, сообщает компания, перевозки из Московской области. Так, количество заявок на перевозки внутри Подмосковья выросло на 16% (до 766 тыс.), на перевозки в Ленинградскую область — на 12% (до 439 тыс.), в Краснодарский край — на 14%, в Нижегородскую область — на 17%, в Татарстан — на 24%. Отмечается рост и в ряде других регионов страны. На 16% выросло количество заявок на перевозки по Краснодарскому краю, на 19% — внутри Татарстана, на 14% — в Челябинской области. Более скромно выглядят перевозки по Ленобласти (минус 5%), также на 4% снизилось количество заявок на перевозки из Ленинградской в Московскую область, сообщает ATI.SU.

«Если региональные перевозки растут, то о маршрутах внутри крупных городов, а также между ними этого сказать нельзя»,— сообщает компания, поясняя, что такая тенденция выглядит логично в условиях пандемии, когда многие жители старались проводить как можно больше времени за городом. В частности, количество заявок на перевозки по Москве снизилось на 6%, внутри Петербурга — на 12%, а перевозки из Петербурга в Москву просели на 13%. Зато увеличилось число перевозок из Новосибирска в Кемерово (на 18%) и в Омск (на 11%), отмечает ATI.SU.

Также по итогам 2020 года подрос объем перевозок самых популярных категорий товаров. Число заявок на перевозку товаров народного потребления увеличилось на 15%, продуктов питания — на 16%. Также стоит выделить существенный рост перевозок товаров бытовой химии (на 32%), автомобилей (на 42%), грибов (на 52%), мороженого (на 42%), игрушек (на 41%), зерна (на 31%) и бытовой техники (на 46%). Снижение объемов зафиксировано лишь в небольшом количестве категорий — например, падение продемонстрировали категории «перевозка птицы» (на 30%) и «табачные изделия» (на 22%), добавляет ATI.SU.

Наталья Скорлыгина