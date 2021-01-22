Иль-да-положь

Как стало известно “Ъ-Юг”, ростовский арбитражный суд отказался обязать банк ВТБ продать находящуюся у него в залоге французскую виллу бывшего владельца Таганрогского автозавода (ТагАЗ) Михаила Парамонова. На продаже виллы, расположенной по адресу Иль-де-ла-Лож, Лувесьен, с последующим внесением вырученных средств в конкурсную массу настаивал финансовый управляющий обанкротившегося предпринимателя. Спорная недвижимость была арестована властями Франции по требованию ВТБ, который добивается ее реализации вне рамок процедуры банкротства господина Парамонова.



Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего обанкротившегося предпринимателя Михаила Парамонова об обязании банка ВТБ оказать содействие в реализации виллы бизнесмена в пригороде Парижа (информация об этом есть в картотеке суда).

Требование к ВТБ было заявлено управляющим Ольгой Белозеровой в рамках арбитражного дела о банкротстве господина Парамонова. Заявление госпожа Белозерова мотивировала следующим: она получила информацию, что Михаил Парамонов владеет домом по адресу: Франция, Иль-де-ла-Лож, Лувесьен. Управляющий направила соответствующим французским властям предложение разрешить реализацию этой недвижимости с торгов в рамках процедуры банкротства предпринимателя. Однако французы отказали в продаже дома, пояснив, что на него наложен арест в интересах банка ВТБ. Кредитная организация заявила о своих правах на эту недвижимость, находящуюся у него в залоге.

Действия банка стали препятствием для исполнения полномочий управляющего по реализации имущества должника, считает Ольга Белозерова. В своем заявлении она просила суд обязать ВТБ продать парижский дом Михаила Парамонова и внести вырученные средства в конкурсную массу.

Однако, ростовский арбитраж Ольге Белозеровой в этом требовании отказал. Как следует из материалов дела, судом было принято во внимание, что ВБТ предпринял действия по обращению взыскания на виллу Михаила Парамонова еще в 2012 году, а процедура банкротства предпринимателя была открыта только в 2015 году. Кроме того, суд указал, что утвержденное в 2018 году Положение о порядке и условиях реализации имущества господина Парамонова предполагает организацию торгов по продаже виллы самим управляющим, а не банком ВТБ.

По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, позиция суда «выглядит вполне законно». Продажа имущества должника является обязанностью управляющего и она не может быть переложена на ВТБ без его добровольного волеизъявления. «Именно управляющий должен предпринимать действия по реализации имущества во Франции. Как управляющий будет это сочетать с имеющимся актом французского суда в пользу ВТБ – проблема управляющего. По сути это он должен привлечь юристов и разработать план действий, направленных на возвращение имущества в конкурсную массу»,— говорит юрист.

Как ранее писал „Ъ-Юг”, супруги Парамоновы приобрели спорную виллу в 1998 году за 6,5 млн франков. Она представляет двухэтажный жилой дом с подвалом, гаражом, прачечной, пятью спальнями, тремя ванными комнатами и душевой, гостиной, столовой, кабинетом, мезонином и помещениями для прислуги. В декабре 2018 года Ростовский арбитражный суд разрешил продать виллу с торгов, установив начальную цену €2,15 млн.

Бывший владелец Таганрогского автомобильного завода (ТагАЗ) и основатель ФПГ «Донинвест» Михаил Парамонов был признан банкротом в 2016 году по требованию структур Сбербанка из-за долга 4,4 млрд руб. Господин Парамонов стал должником вследствие того, что в свое время поручался по кредитам, предоставленным ТагАЗу. Обязательства предпринимателя перед ВТБ составляют порядка 7 млрд руб. Общая сумма финансовых претензий кредиторов к Михаилу Парамонову превышает 19 млрд руб.

Вадим Водолазов