ЕСПЧ признал необоснованно длительным содержание Яна Сидорова в СИЗО

Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить €2,7 тыс. в эквиваленте Яну Сидорову, осужденному за организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Об этом “Ъ-Юг” сообщил представитель правозащитной организации Amnesty International в России Александр Артемьев.

«Суд признал содержание Яна Сидорова в СИЗО необоснованно длительным. В его случае следствие не предлагало других вариантов меры пресечения, не предоставило доказательств о том, что Ян Сидоров может воспрепятствовать правосудию. Кроме того, не были приняты во внимание личные обстоятельства подсудимого: риск побега в его ситуации был низок. Также ЕСПЧ признал, что следствие велось неэффективно»,— рассказал господин Артемьев. Ян Сидоров провел в СИЗО 1 год 10 месяцев и 25 дней, с 10 ноября 2017 года до 4 октября 2019 года.

Напомним, 5 ноября 2017 года 18-летний Ян Сидоров и 21-летний Владислав Мордасов вышли к зданию правительства Ростовской области с двумя плакатами:«Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Они были задержаны сотрудниками полиции. В этот же день в соседнем переулке был задержан 18-летний Вячеслав Шашмин. Позже следователи установили, что все трое состояли в Telegram-чате «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону». Задержанных обвинили в покушении на организацию массовых беспорядков и участие в них. Ростовский областной суд назначил Владиславу Мордасову шесть лет семь месяцев колонии строго режима, Яну Сидорову — шесть лет шесть месяцев колонии строгого режима, Вячеславу Шашмину — три года условно. В июне этого года Верховный суд РФ сократил им сроки до четырех лет лишения свободы. Ян Сидоров отбывает наказание в ИК-10 в Димитровограде, а Владислав Мордасов - в ИК-9 в Шахтах.

Наталья Шинкарева