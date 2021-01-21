Платов представил рейтинг авиакомпаний по числу обслуженных пассажиров в 2020 году

Аэропорт Платов определил авиакомпании, обслужившие наибольшее количество пассажиров по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.

Отмечается, что всего из аэропорта в прошлом году были выполнены рейсы 24 авиакомпании по 41 направлению.

Первую строчку рейтинга заняла южнороссийская авиакомпания «Азимут»: в 2020 году она обслужила 530 тыс. человек. На втором месте расположился «Аэрофлот», рейсами которого летали 365,2 тыс. человек. Компания выполняет рейсы в Москву. Третьей стала авиакомпания «Azur Air»: она обслужила 266,2 тыс. пассажиров. Сейчас компания выполняет транзитные рейсы в Анталью. Четвертую строчку занимает «S7», которая на своих рейсах в 2020 году перевезла из Платова в Москву 249,3 тыс. пассажиров. Авиакомпания Smartavia стала пятой в рейтинге (132,1 тыс. пассажиров). Она совершает рейсы из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург.

Наталья Шинкарева