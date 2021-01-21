Останки, которые нашли при реставрации старинной церкви, принадлежат тюменскому меценату

Специалисты Российской академии наук (РАН) подтвердили, что останки, найденные в северном приделе Спасской церкви в Тюмени, принадлежат почетному гражданину города Андрею Текутьеву, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во «ВКонтакте».

«Этот великий человек изменил историю не только Тюмени, но и всей Сибири. Благодаря усилиям Андрея Ивановича Транссиб прошел через Тюмень. Это позволило городу жить, развиваться, расти, а значит, и предопределило наше с вами будущее», — написал господин Моор. Он выразил надежду, что останки захоронят в Спасской церкви, как просил Андрей Текутьев в завещании.

Напомним, захоронение было обнаружено в мае прошлого года при реставрации культурного объекта «Церковь Спаса» на ул. Ленина. Андрей Текутьев родился в 1839 году. В городе он построил каменный театр и больницу, открыл городскую библиотеку. В 1899 году он занял должность главы города и занимал эту должность 12 лет. В 1906 году он получил звание почетного гражданина Тюмени за благотворительную деятельность.

Михаил Мананников