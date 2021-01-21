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В Удмуртии сэкономили 1,5 млн рублей за счет электронных уведомлений о нарушениях ПДД

В Удмуртии отправили 35,23 тыс. электронных уведомлений о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) через портал госуслуг. Экономия, учитывая тариф на отправку «бумажных» писем в 71,8 руб. за одно, составила 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Это средства дорожного фонда региона. Благодаря этой экономии можно установить один дополнительный светофорный объект или восемь остановочных павильонов — и то, и другое влияет на безопасность дорожного движения. Отметим, что в планах перевести не менее 30% отправлений в электронный формат, что позволит сэкономить порядка 50 млн руб. в год»,— говорится в сообщении.

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