ВТБ выдал жителям Кубани льготные жилищные кредиты на 6,5 млрд рублей

Три тысячи жителей Кубани получили ипотеку с господдержкой в ВТБ на общую сумму 6,5 млрд рублей в 2020 году, сообщается в пресс-релизе финансовой организации. По сумме выдачи льготных жилищных кредитов Кубань располагается на пятом месте в рейтинге банка.

Больше всего ипотеку с господдержкой брали в ВТБ жители Московского региона (95,5 млрд руб.), следом в списке располагаются Санкт-Петербург и Ленинградская область (24,9 млрд руб.), на третьем и четвертом месте Республика Татарстан и Новосибирская область (8,1 млрд руб. и 6,7 млрд руб. соответственно).

«Ипотека с господдержкой стала основным драйвером ипотечных продаж в 2020 году. В ВТБ программа занимает более 20% от общего объема сделок, значительная часть кредитов на новостройки оформляется именно под 6,1%», – сообщил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

По объемам выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии 2020 года Кубань стала первой в ЮФО и восьмой среди регионов России. С января по июль, по информации Центрального Банка России, в Краснодарском крае было выдано более 23,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 49,2 млрд руб. Объем жилищного кредитования с господдержкой составил 19,4 млрд руб. (10 тыс. кредитов).

Андрей Ульченко