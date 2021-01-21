В Татарстане завели уголовное дело за призыв к акции в поддержку Навального — СМИ

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту публикации призывов к массовым беспорядкам на несогласованной с властями акции, которая пройдет 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ИА «Тaтар-информ».

Отмечается, что татарстанцев призвали присоединиться к незаконному шествию. Также была составлена инструкция, в которой описывают, как скрывать лица во время митинга, оказывать сопротивление представителям власти и использовать в качестве оружия подручные средства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Массовые беспорядки» (ст. 212 УК РФ). Она предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

В СУ СКР информацию о возбуждении уголовного дела комментировать «Ъ-Казань» не стали.

Напомним, господина Навального задержали 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прибыл из Берлина после реабилитации от предполагаемого отравления. 18 января его заключили под стражу за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Ранее Казанский кремль призвал сторонников Алексея Навального соблюдать закон.

"Ъ-Казань"