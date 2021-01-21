Мосжилинспекция опровергла массовые проверки перепланировок

В Мосжилинспекции опровергли информацию о масштабных проверках жилья в России на предмет предмет перепланировки, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-секретаря организации Виолетту Нежевенко. Ранее об обратном сообщил «РЕН ТВ».

Так, по данным «РЕН ТВ», инспекторы обходят дома и интересуются почти любыми несогласованными изменениями — вплоть до снятых кухонных дверей. За подобные нарушения, по информации канала, грозят штрафы.

«Цепляться за фейковую новость федеральным СМИ не стоило. "РЕН ТВ" обещали нам изначально совсем другое, просто показать работу наших специалистов, а заявили о якобы массовых проверках. Этим они очень подставили нас. В этот день, который они показали в сюжете, на северо-востоке было три проверки, а они заявили, что это рейд»,— сказала госпожа Нежевенко.

Пресс-секретарь Мосжилинспекции уточнила, что проверки проводятся по факту обращения граждан, управляющих организаций, органов исполнительной власти или управ района, а также по обращению самого собственника через портал госуслуг для «узаконивания» перепланировки перед продажей. Кроме того, отметила она, перед проверкой сотрудники запрашивают документацию на помещение, устанавливают собственника и уведомляют его о предстоящем визите.

«Зачастую, особенно те, у кого есть незаконная перепланировка, всячески начинают препятствовать, игнорируют, не открывают дверь. Полномочий вскрывать дверь у нас нет. Даже приставы этого не могут. Только после нескольких неисполненных требований мы подаем иск в суд о понуждении предоставить доступ. А дальше этим занимаются приставы, когда человек готов, только тогда мы вновь подключаемся»,— добавила она.