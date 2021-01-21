Депутат Заксобрания Кубани Андрей Сигидин вышел из СИЗО под домашний арест

Октябрьский суд Краснодара изменил меру пресечения депутату ЗСК Андрею Сигидину, который был арестован в мае прошлого года по подозрению в мошенничестве при реализации проекта ЖК «Краснодар Сити», рассказал адвокат обвиняемого Алексей Аванесян.

Мера пресечения была изменена по инициативе следствия, которое полагает, что основания для продления содержания Андрея Сигидина под стражей отпали. По данным СУ СКР, фигурант дела сотрудничает со следствием, при этом он больше на работает в компании «Краснодар Сити» и не может оказать влияния на свидетелей. При этом, по словам Алексея Аванесяна, Андрей Сигидин по-прежнему не признает свою вину. В деле о хищениях в проекте «Краснодар Сити» недавно появился новый фигурант, бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Пулковский.

Анна Перова, Краснодар