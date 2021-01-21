Первые в 2021 году дома-долгострои сдали в Ярославской области

В Ярославской области ввели в эксплуатацию два первых в наступившем году проблемных дома в деревне Полесье Ярославского района, сообщили в региональном департаменте строительства. В сообщении отмечается, что свои квартиры получат 42 обманутых дольщика.

Строить два этих дома в конце 2015 года начала компания ООО «ДДТ». Через два года строительство было остановлено. Компанию застройщика исключили из Единого госреестра юридических лиц. В 2020 году умер единственный учредитель этой компании. Правительство региона нашло инвестора, который и закончил строительство проблемных домов.

По словам директора департамента Виктора Жучкова, основные строительные работы на этих домах были завершены в 2020 году, а в январе 2021 года были оформлены необходимые документы.

«Шестой год подряд в отношении проблемных объектов долевого строительства правительство области ведет систематическую работу. Уже решен вопрос по 65 долгостроям, оказана помощь 5511 обманутым дольщикам. Сейчас на контроле остается 22 жилых дома с непростой судьбой»,–– уточнил господин Жучков.

Антон Антонов