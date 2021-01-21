В 2021 году на развитие культуры в Ростовской области выделено 126 млн рублей

На развитие культурной отрасли Ростовской области в 2021 году планируется выделить более 126 млн руб. в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Отмечается, что 113,4 млн. руб. составят средства из федерального бюджета.

Уточняется, что в этом году средства пойдут на поддержку сельских учреждений культуры и работающих в них специалистов. «В текущем году запланировано приобретение девяти передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения в Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Мартыновском, Неклиновском, Октябрьском, Ремонтненском, Советском, Тарасовском районах. В 2020 году современные автоклубы были поставлены в 11 районов области»,— говорится в сообщении. Также планируется ремонт в трех школах искусств в Миллеровском, Заветинском и Красносулинском районах. В Новошахтинске и Каменске-Шахтинском в рамках нацпрограммы планируется открыть два виртуальных концертных зала.

Наталья Шинкарева