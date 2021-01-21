Данила Копцев, ученик Томского физико-технического лицея, участник Московского международного киберфестиваля Rukami, рассказывает о своем проекте по созданию воздуха и своем пути в науку.

Команда проекта ВЕТ Фото: Предоставлено пресс-службой Московского международного киберфестиваля Rukami

В современном мире источники и способы получения кислорода особенно важны. Люди создают экогорода, проектируют орбитальные станции, планируют пилотируемые полеты к Марсу, устраняют негативные влияния промышленности на экологию — и везде воздух играет главную роль.

Что такое BET? ВЕТ — это Bio Electric Tree, проект по созданию воздуха с помощью бактерий. Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли,— это автотрофные прокариоты, которые способны генерировать молекулярный кислород почти как высшие растения. Цианобактерии обитают в пресных и соленых водоемах, а также на влажных субстратах в воздушной среде. Инкапсуляция цианобактерий может позволить их использование в достаточно агрессивных средах, а также средах, не пригодных для их жизни, например, в условиях космоса или на больших глубинах. Также применение цианобактерий, по некоторым гипотезам, способно решить проблему загрязнения океана пластиком и другими отходами.

ВЕТ – Bio Electric Tree, проект по созданию воздуха с помощью бактерий Фото: Предоставлено пресс-службой Московского международного киберфестиваля Rukami

Идею с бактериями и воздухом я придумал для проектной ярмарки Геокванториума Томского физико-технического лицея, куда поступил в 2018 году. На этой ярмарке руководители лучших проектов со всех квантумов набирали себе команды для дальнейшей работы над проектами. Я рассказал о своем изобретении, меня заметили, мы собрали команду, и началась работа. Придумать идею — не самое сложное, организовать команду — вот что важно. Я считаю свою команду — я, Бакшеев Артем и Кабанов Даниил — самой лучшей. И неважно, что мы не обладаем некоторыми навыками на данный момент — они обязательно наработаются в процессе. Самое главное — это то, что мы единомышленники, мы преданы своему делу и друг другу тоже.

В нашем проекте есть пять подразделений:

1. BET Earth разрабатывают биореактор на основе цианобактерий, который можно использовать как на земле, так и на других планетах. Схема работы реактора очень простая: с помощью приложения пользователь задает параметры работы реактора (количество выделяемого кислорода, цикл, температуру и т. д.), также он может видеть некоторые параметры реактора (температуру воздуха, влажность воздуха и т. д.). Далее мы загружаем биомассу цианобактерий в специальный отсек, и реактор начинает работу.

Ферма по выращиванию цианобактерий Фото: Предоставлено пресс-службой Московского международного киберфестиваля Rukami

2. BET Space — здесь мы тоже создаем биореактор на основе цианобактерий, но предназначенный для космических станций. В условиях нулевой гравитации кислород не может так же, как и на земле, выходить на поверхность воды в виде пузырьков — тогда мы должны пересмотреть способ выделения кислорода. И мы его придумали: мы насыщаем воду кислородом с помощью цианобактерий, отделяем их друг от друга, а затем подвергаем электролизу, чем повышаем КПД последнего, а значит, и количество выделяемого кислорода.

3. BIO Auto Farm создает различные биофермы, в том числе и с цианобактериями. Мы пробуем создать новые установки по выращиванию штаммов микроорганизмов, кормовых организмов, бактерий, которые используются в лекарствах, и др.

4. ECO Engineering — тут мы придумываем различные экотовары, которые могут не только повторно использоваться, но даже стать частью интерьера. Кроме того, их утилизация безвредна для окружающей среды. Например, экомаркерная доска, где на одних полях вы можете делать какие-то записи, а на других — наслаждаться свежей изумрудной травой. Или ароматические карточки — это милые, приятные деревянные карточки с рисунками муми-троллей, каждая из которых источает уникальный аромат.

5. PHYS Auto Machine — это полностью технический сектор нашего проекта, где мы разрабатываем различные научно-технические игрушки для развития детей, красивые предметы интерьера и оборудование.

Я верю, что BET станет новым брендом биофизики, экологии и экоинженерии. Мы делаем все, чтобы так и было. Я надеюсь, что найдутся люди, которые заинтересуются нашими идеями и изобретениями, потому что, чтобы осуществить задуманное, идеи и мотивации мало — нужны инвестиции и спонсоры. Как говорит мой дедушка и любимый физик: «Ищите себя в науке!»

Подготовлено при поддержке Московского международного киберфестиваля Rukami