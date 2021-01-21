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В Перми ограничат движение на участке улицы Героев Хасана

В Перми временно закроют участок улицы Героев Хасана от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева. Движение ограничат по ночам с 29 января по 1 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «Компрос».

Ограничения связаны с ремонтными работами: подрядчик будет устанавливать дорожные опоры для крепления знаков и указателей. В целом проектом реконструкции предусмотрено устройство шести полос движения.

Весной 2021 года подрядная организация приступит к завершающему этапу реконструкции. Сдача объекта запланирована на конец этого года.

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