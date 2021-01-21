Новым депутатом заксобрания может стать парламентарий из района

Депутаты заксобрания Пермского края проголосовали за прекращение полномочий парламентария от «Единой России», ректора Пермского медицинского университета Ирины Корюкиной. Это решение связано со смертью депутата в декабре прошлого года.
По информации “Ъ-Прикамье”, мандат Ирины Корюкиной планируется передать председателю комиссии думы Октябрьского городского округа по бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике Александру Житникову. Господин Житников на выборах в заксобрание в 2016 году находился на втором месте после Ирины Корюкиной в региональной группе №19 «Суксунская» партийного списка «Единой России».
Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев отказался назвать возможных претендентов на мандат депутата заксобрания. «Решение о передаче мандата примет президиум политсовета регионального отделения 22 января. Пока обсуждать кандидатуры преждевременно»,— заявил руководитель реготделения. После обсуждения на президиуме политсовета документы о передаче мандата будут направлены в избирательную комиссию Пермского края, которая примет окончательное решение.