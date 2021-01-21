В Новом Уренгое из-за морозов задерживаются вылеты шести рейсов

В аэропорту Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) задерживаются вылеты шести регулярных рейсов. Самолеты авиакомпаний «Ямал», «Аэрофлот» и «Сибирь» не смогли вылететь из-за сильных морозов. По данным Уральской транспортной прокуратуры, температура воздуха составляет -42 градуса.

В ведомстве уточнили, что из-за погоды пострадали 477 пассажиров. Они должны были улететь в Краснодар, Тюмень, Омск, Москву, Новосибирск и Уфу. «Представители авиакомпаний оказывают пассажирам необходимые услуги, предоставление которых контролирует Новоуренгойский транспортный прокурор»,— подчеркнули в ведомстве.