Московская компания пожаловалась на отбор подрядчика актуализации схемы теплоснабжения Уфы

Региональное управление ФАС назначило на 25 января рассмотрение жалобы московского ОАО «Всероссийский дважды ордена трудового красного знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (ВТИ) на действия МУП УИС при проведении отбора подрядчика актуализации и утверждению схемы теплоснабжения Уфы. Начальная стоимость контракта составляет 14,3 млн руб.

Автор жалобы уверен, что МУП допустил нарушение закона о защите конкуренции, указав, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Спорная закупка была объявлена 29 декабря 2020 года, в настоящий момент прием заявок завершен, к участию допущены две московские компании — ООО «Центр теплоэнергосбережений» и ООО «Нефтегазэнергосервис».

Анна Соколова