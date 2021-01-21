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Московская компания пожаловалась на отбор подрядчика актуализации схемы теплоснабжения Уфы

Региональное управление ФАС назначило на 25 января рассмотрение жалобы московского ОАО «Всероссийский дважды ордена трудового красного знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (ВТИ) на действия МУП УИС при проведении отбора подрядчика актуализации и утверждению схемы теплоснабжения Уфы. Начальная стоимость контракта составляет 14,3 млн руб.

Автор жалобы уверен, что МУП допустил нарушение закона о защите конкуренции, указав, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Спорная закупка была объявлена 29 декабря 2020 года, в настоящий момент прием заявок завершен, к участию допущены две московские компании — ООО «Центр теплоэнергосбережений» и ООО «Нефтегазэнергосервис».

Анна Соколова


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