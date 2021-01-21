В Казани возбудили уголовное дело после отравления детей газом Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту отравления 27-летней женщины и трех ее детей 2014, 2016, 2020 годов рождения угарным газом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошел накануне в квартире дома на улице Солидарности в Казани. Детей госпитализировали в ДРКБ. Их мать от госпитализации отказалась.

Дело открыто по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», — отметили в ведомстве.

"Ъ-Казань"