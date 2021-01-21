В Казани началась проверка после отравления детей угарным газом

Прокуратура Казани начала проверку по факту отравления женщины 1993 года рождения с тремя детьми угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сам инцидент произошел накануне вечером в квартире на улице Солидарности. Детей госпитализировали в ДРКБ. Женщина от госпитализации отказалась.

Прокуратура выяснит детали ЧП и проверит соблюдение требования законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования. В частности, ведомство даст оценку работе УК в части обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования. При необходимости будут приняты меры реагирования.

Данный случай стал уже вторым за последние дни в Казани. Ранее угарным газом отравилась еще одна жительница Казани с двумя детьми.

"Ъ-Казань"