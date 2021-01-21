Транспортно-логистические центры «Екатеринбург» и «Уральский» построят к 2024 году

Создание транспортно-логистических центров (ТЛЦ) «Екатеринбург» на станции в поселке Большое Седельниково и «Уральский» в Калиновском микрорайоне Екатеринбурга планируется завершить к 2024 году, сказано в приказе целей и задач Министерства экономики и территориального развития Свердловской области на 2021 год. По данным декларации, до конца текущего года минэкономики планирует сформировать технико-экономические обоснования инвестиционных проектов по созданию ТЛЦ.

Напомним, соглашение о создании ТЛЦ «Екатеринбург» в поселке Большое Седельниково было подписано в ноябре 2020 года начальником СвЖД Иван Колесников, главами Екатеринбурга, Арамиля и Сысерти Александром Высокинским, Виталием Никитенко и Дмитрием Нисковских. Грузооборот центра, по оценкам экспертов СвЖД, к 2030 году составит 6,1 млн тонн в год, а к 2035 году — 10 млн тонн.

Для строительства ТЛЦ «Уральский» планируется положить железнодорожные пути, построить объекты инженерной инфраструктуры и реконструировать улицу Мурзинскую в Калиновском микрорайоне Екатеринбурга. Подготовкой проекта займется ООО «Екатеринбургский транспортный терминал».

Ирина Пичурина