Денежный контроль

В 2021 году вступили в действие новые законодательные акты, которые приведут к некоторым изменениям в сфере оказания финансовых услуг. Отразятся нововведения и на организациях, оказывающих финуслуги, и на гражданах и бизнесе, которые являются потребителями этих услуг. О новых правилах, появившихся в этом году на финансовом рынке, в интервью “Ъ-Ярославль” рассказал заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

— Евгений Борисович, начнем с обобщающего вопроса. Какая общая цель новых законов, вступивших в силу в этом году?

— Если обобщить все нововведения, то могу сказать, что они направлены на защиту прав потребителей финансовых услуг. Финансовый рынок должен стать более открытым, понятным, доступным, а отношения его участников предсказуемы и защищены законом. Многие новшества инициированы Банком России, поскольку, занимаясь регулированием рынка, мы видим те несовершенства, которые могут и должны решаться на законодательном уровне. И уже в наступившем году часть вопросов будут сняты.

— Один из новых законов призван отрегулировать деятельность ломбардов, сделать их услуги более прозрачными.

— Да, в первый рабочий день 2021 года вступили в силу законодательные изменения, которые касаются деятельности ломбардов и направлены прежде всего на пресечение недобросовестных практик на рынке потребительского кредитования. Новый закон изменил процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок. Теперь легально работать сможет только организация, внесенная Банком России в государственный реестр ломбардов. Для этого ломбарды должны направить в Банк России заявление и необходимые документы. Если финансовая организация не пройдет соответствующую проверку, то она утратит статус ломбарда.

Для нашего региона это очень актуальная тема. Всего в Ярославской области работают 102 офиса, представляющие 27 ломбардов. Они предлагают жителям займы на срок не более одного года под залог движимого имущества. За девять месяцев 2020 года жители региона взяли в ломбардах займов на сумму свыше 400 млн руб.

Услуги ломбардов пользуются у ярославцев спросом. И если кредитор работает нелегально, то его клиенты подвержены серьезным рискам: мошенники завышают процент по займу, не исполняют своих обязательств, могут организовать подлог документов, лишив должника имущества, а также в случае просрочки могут применять агрессивные противозаконные методы взысканий. Теперь потребитель сможет легко отличить ломбард, надзор за которым осуществляет Банк России, от мошенника. Для этого необходимо проверить наличие организации в реестре на сайте регулятора.

Правило проверки, конечно, касается не только ломбардов. По любой финансовой организации, надзор за которой ведет Банк России, можно проконсультироваться в «ЦБ-онлайн». Это бесплатное приложение, своего рода мобильный финансовый советчик, оно доступно для iOS и Android. Ответ там можно получить и в чате, и в «живой» телефонной беседе со специалистом.

— За короткими займами люди все же чаще идут в так называемые «Быстрые деньги», где небольшие суммы дают только по паспорту. В этом году планируются изменения на рынке микрозаймов?

— Осенью 2021 года серьезные изменения произойдут и на рынке микрофинансирования. С 1 октября 2021 года МФО будут обязаны требовать у заемщиков документы, подтверждающие их доход. Раньше это не касалось займов на сумму меньше 50 тыс. руб. или выдачи денег на покупку автомобиля под залог. Достаточно было информации о доходе, которую заемщик сам указывал в анкете. Теперь же потребуется документальное подтверждение. И эта мера поможет предупредить закредитованность отдельных граждан.

В Ярославской области работают 119 офисов микрофинансовых организаций. И ярославцы активно пользуются их услугами. Достаточно сказать, что за девять месяцев прошлого года было заключено более 5,8 тыс. договоров займа на общую сумму почти 255 млн руб.

Замечу, что в течение двух последних лет идет постепенное регулирование рынка микрозаймов. Ранее был ограничен процент, под который предоставлялись деньги, и максимальная сумма долга. Теперь все заемщики должны будут подтверждать свой доход.

— В последнее время все больше людей от традиционных банковских вкладов переходят к инвестиционным вложениям. В этой сфере будут какие-то изменения?

— Да, спрос на инвестиционные продукты в регионе растет.

Так, например, на 1 декабря 2020 года жителями Ярославской области было открыто 31 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов. За последние полгода число ИИС в регионе выросло более чем на 7 тыс. Процент вовлечения населения у нас один из самых высоких в России — 2,5% (для сравнения: по данным Мосбиржи, в Москве — 2,2%, в Санкт-Петербурге — 2,7%). А всего по России в 2020 году на рынок пришло 5 млн розничных инвесторов.

Стоит сказать, что инвестиционных инструментов существует много, и не всегда, используя их, розничные инвесторы хорошо знакомы с фондовым рынком и действуют осознанно. Уже вступил в силу закон, который поможет начинающему инвестору точнее оценивать свои возможные доходы от вложений в ценные бумаги или производные финансовые инструменты.

С начала 2021 года брокер обязан предоставить неквалифицированному инвестору детальную информацию об условиях сделки. В частности, сообщить о текущих ценах на покупку и продажу выбранных финансовых инструментов, о дополнительных расходах, например, о налогах при вложении в иностранные ценные бумаги, вознаграждении брокера. Если брокер не проинформирует клиента, а финансовая операция принесет убытки, инвестор сможет потребовать возмещения потерь, в том числе через суд.

Мы считаем недопустимым продавать людям, которые делают первые шаги на финансовом рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту. Если начинающие инвесторы не понимают сути продукта, формируют неверные ожидания и несут потери, это неизбежно приведет к разочарованию в возможностях финансового рынка. В этом году вступит в силу указание, по которому граждане, не обладающие статусом квалифицированных инвесторов, не смогут купить абсолютное большинство сложных облигаций, а также будут ограничены в возможности приобрести производные финансовые инструменты у банков.

Кроме того, Банк России выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал страховым компаниям и их посредникам отказаться от продажи продуктов с инвестиционной составляющей физлицам, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций. В первую очередь речь идет об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и отдельных видах договоров накопительного страхования жизни (НСЖ). Начинающим инвесторам практически невозможно объективно оценить особенности этих продуктов, поскольку они являются сложными даже для тех, кто профессионально работает на финансовом рынке.

В отличие от банковских вкладов, при досрочном прекращении договоров такие полисы несут риски частичной потери средств, а в некоторых случаях и полной потери денег, например при пропуске одного из регулярных платежей по НСЖ. Кроме того, страховые компании не являются участниками системы страхования вкладов, поэтому ИСЖ и НСЖ не подпадают под действие этой системы.

— Вложения денег в пенсионные фонды — это ведь тоже инвестиции в ценные бумаги? Как можно проконтролировать эти вложения?

— С июля 2021 года все негосударственные пенсионные фонды должны будут отчитываться, в какие именно ценные бумаги и проекты они вкладывают деньги. Таким образом все желающие смогут узнать, во что инвестировал НПФ. Эти данные будут публиковаться на официальных сайтах НПФ. Раньше фонды сами решали, раскрывать эту информацию или нет.

Я напомню, курс на открытость НПФ взяли еще в 2020 году, когда стали показывать на своих сайтах структуру инвестиционного портфеля: какую долю в нем составляют акции, облигации и другие инвестиционные инструменты. А также рассказывать, сколько процентов они начислили своим клиентам по итогам года и насколько в среднем проиндексировали выплаты тем, кто уже получает пенсии. Информацию о доходности фонды публикуют раз в год до 31 марта, об индексации — до 1 августа. Ссылки на материалы о доходности и структуре инвестпортфеля будут размещаться на главных страницах сайтов.

— Финансовая жизнь в этом году, можно сказать, «ушла в онлайн». Практически все операции мы делаем дистанционно. О наличных деньгах почти забыли, рассчитываемся карточкой. Новые законы эти обстоятельства учитывают?

— Да, с начала весны 2021 года расплатиться банковской картой национальной платежной системы «Мир» можно будет даже в небольших магазинах. Сейчас безналичные платежи должны принимать торговые точки и интернет-магазины с годовым оборотом от 40 млн руб. С 1 марта 2021 года порог понизят до 30 млн руб., а с 1 июля — до 20 млн руб. Помимо этого с 1 ноября 2021 года оплату картой «Мир» должны будут ввести все онлайн-агрегаторы — магазины, которые объединяют на своем сайте предложения разных продавцов.

В нашем регионе создана инфраструктура активного использования банковской карты в качестве средства платежа: число терминалов для оплаты по карте товаров и услуг уже приближается к 30 тыс., за год установлено 294 банкомата, и всего у нас их насчитывается почти 5 тыс.

— Какие изменения вводятся для решения споров между финансовыми организациями и клиентами?

— Банк России принимает и рассматривает жалобы граждан, действуя в рамках своих полномочий. Число обращений ярославцев в 2020 году составило почти 2 тыс. Ни одно заявление не осталось без внимания. Но есть и другие государственные институты, призванные защищать права потребителей финансовых услуг.

С 1 января 2021 года клиенты банков, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов смогут решать денежные споры через финансового омбудсмена. Финансовый уполномоченный уже помогает людям улаживать денежные разногласия со страховщиками и микрофинансовыми организациями. Его решение имеет такую же силу, как и постановление суда. Обычно он рассматривает обращения не дольше 15 дней. Это бесплатно.

Представителя института финомбудсмена в регионе нет, его аппарат работает только на федеральном уровне, принимая обращения россиян, независимо от места их проживания. Узнать порядок обращения и подать заявление можно на сайте финомбудсмена.

А в Банк России проще и удобнее всего обращаться через интернет-приемную на сайте cbr.ru. К своему заявлению обязательно прикладывайте сканы всех документов, имеющих отношение к проблеме.

Беседовала Светлана Иванова