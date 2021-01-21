На Ямале еще 107 человек заболели коронавирусом

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за прошедшие сутки зарегистрировали 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу заболевания.

По данным на 21 января, общее число инфицированных в округе составило 34 847 человек. Из них свыше 28 тысяч пациентов уже выздоровели, 367 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 21 887 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 655 839 человек, более 2,9 млн пациентов выздоровели, 67 832 человека скончались.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта. В регионе сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим и социальная дистанция. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.

Михаил Мананников