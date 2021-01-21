Возбуждено уголовное дело по факту пожара на крыше дома по ул. Студенческой, 20.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту пожара на крыше жилого дома по ул. Студенческой, 20. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки, в ходе которой были выявлены нарушения в деятельности управляющей организации, обслуживавшей этот жилой дом. В частности, было установлено, что компанией не приняты меры по обслуживанию и эксплуатации электрооборудования. Рассмотрев материалы надзорного органа, СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пожар на крыше дома возник утром 3 декабря, площадь возгорания составила 200 кв. м. Из дома самостоятельно выбрались 46 человек, в том числе один ребенок. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал. Всего в доме проживает 75 человек, из них 48 были временно размещены в школе №116. Также был оборудован пункт временного размещения в гостинице «Спутник» на бульваре Гагарина, 39а. Нуждающимся предоставили помещения маневренного фонда на ул. Народовольческой, 42. Сейчас в доме заканчивается ремонт.