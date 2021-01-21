«Медиалогия» оценила упоминаемость нового губернатора Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин занял шестое место в медиарейтинге информационно-аналитической системы «Медиалогия» среди глав Приволжского федерального округа. Среди избравшихся в 2020 году губернаторов это лучший результат. Вторую позицию среди новичков по ПФО занял глава Чувашии Олег Николаев, третью — глава Мордовии Артем Здунов.

В Приволжском федеральном округе в 2020 году лидерами медиарейтинга стали глава Башкортостана Радий Хабиров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Татарстана Рустам Минниханов.

В общем рейтинге упоминаемости губернаторов за минувший год Дмитрий Махонин находится на 32-м месте.

В общем рейтинге глав первое место занял глава Москвы Сергей Собянин, второе — губернатор Московской области Андрей Воробьев, третье — глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края 6 февраля 2020 года. Избирком Пермского края после 13 сентября подвел итоги выборов, согласно которым Дмитрий Махонин был признан победителем. В октябре Дмитрий Махонин официально вступил в должность губернатора Пермского края.