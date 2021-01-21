«Парма» может усилиться польским баскетболистом

БК «Парма» готов подписать контракт с 23-летним атакующим защитником «Зелены Гуры» Марцелем Пониткой. Об этом сообщает издание Sportando.

Игрок в нынешнем сезоне в рамках Единой лиги ВТБ провел 12 матчей, находясь на площадке в среднем по 29 минут за игру. В среднем он набирает по 9,8 очка за матч.

Скорее всего, усиление состава понадобилось пермской баскетбольной команде для участия в турнире ФИБА. Напомним, что первый тур розыгрыша Кубка ФИБА Европы пройдет с 26 по 29 января 2021 года. БК «Парма» сыграет в городе Хертогенбос (Голландия). Соперниками станут БК «Борисфен» (Беларусь), Donar Groningen (Голландия) и Heroes Den Bosch (Голландия).