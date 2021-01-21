Председатель инфраструктурного комитета заксобрания награжден почетным знаком

Краевое законодательное собрание поддержало награждение председателя комитета по развитию инфраструктуры Виктора Плюснина почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства». «Виктор Борисович, начиная с 2006 года, внес на рассмотрение регионального законодательного собрания свыше 160 законодательных инициатив»,— отметил заместитель председателя комитета Александр Третьяков.

Виктор Плюснин избирался в структуры региональной законодательной власти с 2001 года: являлся депутатом заксобрания Пермской области третьего созыва (2001–2006 годы), заксобрания Пермского края первого (2006–2011) и второго (2011–2016) созывов. В 2016 году избран в третий созыв краевого парламента, полномочия которого истекают осенью 2021 года. Господин Плюснин руководит комитетом по развитию инфраструктуры с первого созыва краевого заксобрания. Является членом фракции «Единая Россия».