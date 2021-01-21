Долги ТСО перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» снизились на 107 млн рублей

По итогам 2020 года, просроченная задолженность за газ теплоснабжающих организаций (ТСО) Пермского края перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» снизилась на 107,9 млн руб.

Как отметили в компании, сокращение долгов этой категории потребителей происходит второй год подряд. По итогам 2019 года, просроченная задолженность теплоснабжающих организаций снизилась впервые более чем на 50 млн руб. «Такой планомерный поэтапный результат невозможен бе слаженной совместной работы „Газпром межрегионгаз Пермь“ и правительства Пермского края. Как итог — мы фиксируем снижение просроченной дебиторской задолженности ТСО и выполнение графика погашения задолженности, подписанного в прошлом году между правительством Пермского края и „Газпром межрегионгаз“»,— заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов.

По данным “Ъ-Прикамье”, долг ТСО на 1 января 2021 года составил 3,1 млрд руб.