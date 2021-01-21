Законопроект по введению единого цвета для такси в Прикамье отправлен на доработку

Министерство экономического развития Пермского края отправило законопроект по установлению единого желтого цвета для такси в регионе на доработку. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на краевой минэк. Необходимость доработки связана с тем, что разработчик проекта — минтранс Прикамья направил в минэк неполный пакет документов, в котором отсутствуют комментарии от бизнеса.

Напомним, в конце 2020 года краевые власти уведомили таксомоторные службы, представленные на территории региона, о намерении принять закон, устанавливающий для автомобилей такси единый желтый цвет. Действующей редакцией закона допускается окраска кузова такси в любой из трех цветов — желтый, черный или белый, при этом вне зависимости от цвета кузова двери транспортного средства должны быть желтыми. В региональном минтрансе считают, что единый цвет автомобилей будет способствовать легкой идентификации транспортных средств, а также послужит гарантом обеспечения безопасности пассажиров легкового такси. В ведомстве посчитали, что смена цвета машин обойдется таксопаркам в 12 тыс. руб. за один автомобиль.

Сами перевозчики тогда выступили против этой поправки. По их мнению, такое ограничение рынка может привести к увеличению стоимости поездок, а также спровоцировать рост числа нелегальных такси.