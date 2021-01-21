Назначена дата слушаний по делу о смертельном ДТП с пассажирским автобусом

Предварительные слушания по уголовному делу о гибели и травмировании пассажиров автобуса в августе 2019 года назначены на 26 января. Вести процесс будет судья Любовь Логиновских. Это следует из картотеки Орджоникидзевского суда Перми.

Обвиняемым по уголовному делу проходит бизнесмен Павел Дробинин. 17 августа 2019 года автобус №53, принадлежавший предпринимателю Дробинину, врезался в бетонную стену вблизи остановки «Лесозавод» в Орджоникидзевском районе Перми. В результате 57 человек получили травмы различной степени тяжести, а один погиб. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая. 14 октября 2019 года бизнесмен был задержан следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю.

Ему было инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Позже к ч. 2 ст. 238 УК РФ добавилось и обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По версии следствия, господин Дробинин выпустил на линию неисправное транспортное средство, из-за чего и случилась авария.