21 января, четверг
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

В Омске завели дело на предпринимателя, организовавшего прогулочные полеты

Фигурантом уголовного дела стал предприниматель из Омска, который предоставлял услуги прогулочных полетов. Ему инкриминируется ст. 238 УК РФ об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Авиаинцидент, который лег в основу дела произошел в сентябре прошлого года. Самолет C-210F, выполнявший 15-минутный прогулочный полет, совершил вынужденную посадку на аэродром Поповка, расположенной в Азовском немецком национальном районе Омской области. Посадка воздушного судна выполнялась с убранными стойками шасси. В результате чего самолет получил повреждение воздушного винта и фюзеляжа. Пилот и два пассажира не пострадали.

Расследование установило, что коммерсант оказывал авиауслуги, не имея сертификата летной годности на воздушное судно.

«Вопреки требованиям воздушного законодательства владельцем самолета информация о произошедшем событии в Росавиацию не представлена, что исключило возможность проведения расследования способствовавших ему причин и условий»,— сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Илья Николаев


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Партнерские проекты

Профиль пользователя