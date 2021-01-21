Число прибывших в Россию иностранцев снизилось на 70%

В Россию в январе-ноябре 2020 года въехали 5,2 млн иностранцев — это на 70,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Статистику приводит МВД. Больше 80% иностранцев прибыли из стран СНГ, еще 7,3% — из Евросоюза.

«Почти половина (44%) всех иностранных граждан, прибывших в Россию в 2020 году, въехали с частными целями. Доля трудовых мигрантов составила 24%»,— говорится в ответе МВД на запрос «РИА Новости».

Ростуризм оценивает потери туристической отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в 600 млрд руб. Ежегодный оборот сферы внутреннего и въездного туризма в России составляет 3,7 трлн руб. В сентябре Российский союз туриндустрии оценил потери туротрасли из-за отсутствия иностранцев в $7 млрд и ожидал, что по итогам года цифра вырастет до $8-9 млрд.

О том, как пандемия ударила по туристическому рынку,— в материале “Ъ” «Путешествуйте вокруг своей комнаты».