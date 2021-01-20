Бывший вице-губернатор проболел встречу со следователем

В Москве арестован известный ульяновский предприниматель, в прошлом — заместитель губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова Евгений Никифоров. Господин Никифоров является совладельцем ООО «Диатомовый комбинат» — одного из крупнейших в России поставщиков диатомита. Ранее в отношении господина Никифорова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контрактов с Минобрнауки РФ. Сам господин Никифоров заявляет, что материалы дела сфальсифицированы, в связи с чем он обращался в прокуратуру и Следственный комитет РФ (СКР) с просьбой возбудить уголовное дело.

Во вторник в Москве около полудня по поручению следственного управления СКР по Ульяновской области сотрудниками полиции при участии ульяновского следователя был задержан предприниматель Евгений Никифоров. В среду поздно вечером Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство СУ СКР и избрал господину Никифорову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), меру пресечения в виде заключения под стражу.

В региональном следственном управлении комментировать ситуацию отказались.

Евгений Никифоров с 2002 по 2005 год работал заместителем губернатора Владимира Шаманова по промышленности, транспорту и связи. Бизнесмен является создателем ряда компаний в сфере изучения и переработки диатомита, в том числе — ООО «Диатомовый комбинат», в котором сегодня ему принадлежит доля в 31%. Предприятие считалось крупнейшей российской компанией и второй в Европе по производству продукции из диатомита, которую до сих пор поставляет в Швецию, Англию, Францию, Чехию, Польшу и Китай.

В декабре 2013 года была объявлена процедура банкротства комбината, а в 2015 году открыто конкурсное производство. Процесс ликвидации тянется до сих пор, но комбинат продолжает работать, выручка от продажи продукции по итогам 2019 года составила 130 млн руб., убыток — 14 млн руб.

В понедельник, как сообщила пресс-служба губернатора, проект научно-производственного центра заново зарегистрированной в Москве компании «Диамикс», входящей в «диатомитовый проект» господина Никифорова, получил статус особо значимого инвестпроекта региона.

Уголовное дело в отношении Евгения Никифорова было возбуждено еще в марте 2017 года, в 2018 году ему предъявлено обвинение в мошенничестве при исполнении контрактов с Минобрнауки РФ (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), он находится под подпиской о невыезде (по месту проживания в Москве). По данным “Ъ”, речь идет о двух контрактах — на 140 млн руб. и 137 млн руб. Согласно данным Kartoteka.ru, контракты были исполнены в 2013-м и 2014-м, акты выполненных работ подписаны заказчиком. На комбинате заявляют, что «претензий у Минобрнауки РФ не было».

Основанием для возбуждения уголовного дела стало заключение эксперта, согласно которому стоимость выполненных работ по контрактам на 60 млн руб. меньше, чем в отчетах перед Минобрнауки.

На комбинате заявляют, что эксперта на предприятии вообще не было, а его заключение и подпись сфальсифицированы, что подтвердила независимая экспертиза. В связи с этим господин Никифоров обращался в прокуратуру и СУ СКР с просьбой возбудить в отношении фальсификаторов уголовное дело, но этого так и не было сделано. Год назад полиция передала материалы дела в региональное следственное управление СКР.

Адвокат Евгения Никифорова Юрий Колосков сообщил “Ъ”, что требование ареста со стороны СУ СКР связано именно с этим уголовным делом и основывалось на том, что господин Никифоров не явился в декабре по вызову следователя.

Но, по словам адвоката, его подзащитный, проживающий в Москве, не мог исполнить требование следователей, поскольку в тот период находился на длительном лечении в больнице с тяжелой формой COVID-19.

«Он не мог ответить на повестку, он даже не мог знать, что ему ее направили»,— сказал адвокат.

Суд не принял во внимание доводы адвоката и согласился с мнением следствия, приняв решение о заключении Евгения Никифорова под стражу сроком на один месяц и двое суток.

Ульяновский правозащитник Александр Брагин считает, что «дело раздуто из ничего» и «есть конкретные лица не из Ульяновской области, заинтересованные в том, чтобы оказывать на Никифорова давление, выдавить его с рынка и захватить его производство, тем более что сейчас Никифоров стал строить новый завод».

Сергей Титов, Ульяновск